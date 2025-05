Cser-Palkovics András: Becsapták a szurkolókat!

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón lapunk elsősorban arra volt kíváncsi, hogy milyen érzés lehetett a fiataloknak átélni mindezt.

„Nemcsak azt tapasztalták meg most, hogy milyen, amikor levetetik róluk a mezt, hanem az NB I-et is. Annyit mondtam nekik az öltözőben, hogy nem tudom, mi lesz. A saját jövőmmel sem vagyok tisztában, de egy csomó labdarúgónak is lejár a szerződése. Nyerni szerettünk volna, de nem sikerült gólt szerezni, anélkül meg elég nehéz győzni. Nem volt meg bennünk ehhez a minőség. Nem szeretném a játékosokat átverni, mert ahogy azt már említettem: a saját sorsommal sem vagyok tisztában, nemhogy az övékével. Ki tudja, hogy itt maradnak-e vagy sem, de az sem biztos, én itt leszek az NB II-ben. Egyelőre semmilyen jövőképet nem tudtam nekik felvázolni: hogy mikor és kivel kezdődik a felkészülés, tulajdonképpen semmire nem tudom a választ. Ha én maradok az edző, és kialakul a keret, akkor le fogok ülni ezekkel a fiatalok srácokkal megbeszélni, hogy miként kell feldolgozni egy ilyen szituációt. Ez ugyanakkor sajnos a foci része, a szurkolók is csalódottak. Mindenből tanulni kell, hiszen egy bokszoló sem hagyja abba, amikor kiütik – nekünk is fel kell állni ebből. A Vidinek meg kell próbálnia egyből visszajutni az első osztályba, ahová való” – válaszolta kérdésünkre Tímár Krisztián, a Fehérvár FC vezetőedzője.

A köztudottan Vidi-szurkolók és bérletes Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi médiában fejtette ki véleményét a kieséssel kapcsolatban.

„Szomorú nap ez a Vidi, a futball, a városunk életében. Nem sikerült nyerni, így szeretett csapatunk, a Vidi sajnos kiesett az első osztályból” – kezdte posztját a városvezető. Szerinte addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, és ez most szombaton bekövetkezett. „A sok sikeres esztendő, bajnoki címek, kupagyőzelmek, nemzetközi sikerek után az utolsó 3-4 idényben kívülről is látszott, hogy valami nem működik. Nehéz most higgadtnak maradni, mert a szurkolók joggal érezhetik úgy, hogy becsapták őket.

Becsapták évekkel ezelőtt, amikor elvették a csapat nevét, hiszen akkor azt ÍGÉRTE a tulajdonos az akkori főszponzorral együtt, hogy erre a minőségi szintlépés miatt, a folyamatos dobogós helyezések és a nemzetközi kupa miatt van szükség. Az ígéret szép szó..., de sajnos ez az ígéret nem lett betartva.”

Cser-Palkovics úgy folytatja bejegyzését, hogy a döntés most az egyesület tulajdonosánál (Garancsi István – a szerk.) van. Rámutatott: labdarúgóklubot jól működtetni csak a jó gazda gondosságával és bizony elkötelezettséggel, sőt szenvedéllyel lehet. „Neki kell döntenie, hogy ezt érzi-e magában, és vállalva a felelősséget, újra komolyan veszi-e azt, vagy ha nem, akkor meg kell találnia azt, aki ezt a klubot a jövőben tőle átveszi.”

A székesfehérvári labdarúgócsapat 11. helyezettként, megannyi siker után búcsúzott az NB I-től

A fehérvári polgármester úgy véli, ki kell mondani, hogy a labdarúgás nem olcsó sport.

„Egy jó csapat fenntartása bizony jó sok pénzbe is kerül, igaz, ha tényleg jól csinálják, sok pénzt is lehet vele keresni.

Bízom benne, hogy mihamarabb sikerül megnyugtatóan rendezni a csapat jövőjét, stabilizálni a működést, a játékoskeretet, és bár valószínűleg nagyon nehéz lesz, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Vidi minél hamarabb visszajusson az első osztályba, ahova történelme, szurkolói száma és lelkesedése, stadionja és utánpótlása alapján is tartozik.”

Cser-Palkovics András megígérte: ebben a munkában a klub az önkormányzatra – a stadion működtetése és az utánpótlás támogatása tekintetében –, ahogy eddig, úgy a jövőben is számíthat.

Fotók: MTI/Vasvári Tamás