„Olyan érmet akartam nyerni, amilyet a PSG futballistái” – valóra vált a győri közönségkedvenc kapus álma (VIDEÓ)

A sikerből oroszlánrészt vállalt a Győri Audi ETO KC kapusa, Hatadou Sako is, aki nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igazi főszereplővé vált a négyes döntő hétvégéjén. A szenegáli-francia hálóőr ragyogó teljesítménnyel járult hozzá a győriek diadalához, és lelkesen mesélt élményeiről.

Rengeteg energiát kapok a szurkolóktól. Pontosan tudják, hogy egy ilyen meccsen nagyon sokat számít a hangjuk, a szurkolásuk, az atmoszféra. Az a hangulat, amit teremtettek, nagyon-nagyon fontos volt a mai győzelmünkhöz”

– nyilatkozta Sako lapunknak.

A közönségkedvenc kapus szerint a fergeteges hangulat nemcsak motivációt, hanem plusz erőt is adott nekik a pályán. Különösen édes volt ebben a légkörben magasba emelni a Bajnokok Ligája trófeáját – annál is inkább, mert ezzel egy személyes célját is valóra váltotta: ugyanolyan színű érem lóghatott a nyakában, amilyet egy nappal korábban a PSG futballistái is kaptak a BL-finálé megnyerése után.