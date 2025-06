Belga-magyar versenyről írnak Skóciában a Ferencváros miatt

A Csakfoci.hu értesülései megerősítik a skót sajtóban korábban megjelent információkat: a Ferencváros is azok között a klubok között van, amelyek szívesen soraikban tudnák a Celtic védőjét, Stephen Welsh-t.

A skót The Celtic Way sportújságírója, Anthony Haggerty szerint a 24 éves labdarúgó iránt több külföldi klub is érdeklődik, köztük a belga élvonalbeli KV Mechelen, amelyben a 2024–2025-ös idényben kölcsönjátékosként szerepelt. A belga egyesület – a magyar csapathoz hasonlóan – végleg megszerezné a védőt, aki a hátsó alakzat közepén és a jobb oldalon egyaránt bevethető.