A Fradi-vezér szerint alhasi ütést kaptak, a szurkolók közül sokan olcsóbbnak tartják a külföldieket, mint a magyarokat

Ezt követően Orosz Pál, a Ferencvárosi Torna Club labdarúgó zrt.-jének vezérigazgatója is megszólalt a Hír TV Lelátó című műsorában, aki alhasi ütésként jellemezte az elfogadott szabályt. Mint mondta, nem tartja szerencsésnek, hogy nem csak a keretek, de a kezdőcsapatok összeállításába is bele akar szólni a szövetség.

Tegyük fel, hogy egy U21-est meg tudunk oldani. De nem megy neki a játék, és az edző le akarja cserélni, akkor egy másik U21-est kell behozni. Ám ugyanarra a posztra valószínűleg nincs még egy U21-es, ezért még egyet kell cserélni”

– mutatott rá a sportvezető, akinek a kijelentésére a szurkolók a közösségi oldalakon reagáltak.

Csak a sírás megy. El kell küldeni Hajnalt, nézelődjön, hogy csinálják ezt az igazi csapatoknál!”

„Szóval nettó szánalom, amikor egy átlagcsapat költségvetésénél többszörös költségvetéssel rendelkező klub vezetői antifociról beszélnek, vagy külön csapatról az NB I-re, illetve amiatt hőbörögnek, hogy alkalmazzunk 2-3 fő U21-es játékost.”

A kommentszekciókban akadt néhány józan hang is, aki a mértékletesség és a tehetséggondozás hiányáról, illetve az utánpótlás aktuális helyzetéről fogalmazott meg kritikát.

„Tóth Alex nem azért játszik, mert fizet érte az MLSZ, hanem mert jó. Megküzdött a helyéért, és ez a normális. Ez egy verseny.”

„A tehetségeket erőltetni viszont nem rossz dolog! A probléma az, hogy a külföldi játékosok olcsóbbak, mint a magyarok!”

Nem akarok okos lenni, de az U21-es válogatott mikor jutott ki utoljára valahova? És ezeket a fiatalokat kell játszatni. Vicc!”

„Legalább kaptak volna a klubok felmenő rendszert, hogy 3 évük van átalakítani a keretet. Ettől függetlenül az is igaz, hogy már eddig is így kellett volna normálisan dolgozni, hogy igenis legyenek tehetséges magyarok itthon is, nagy potenciállal rendelkező fiatalok, akik topligába is kerülhetnek és ott is megállhatják a helyüket.”

A bajnoki címvédő Ferencvárosnál egyébként az idén berobbanó Tóth Alex mellett Kaján Norbert is szépen gyűjtögette a játékperceket az idényben, illetve bemutatkozhatott a felnőttek között a még csak 18 esztendős Madarász Ádám is. Rájuk hosszú távon is építhet a szakmai stáb.

Az Orosz Pállal készült interjú vonatkozó része 10:40-től tekinthető meg!