„Szégyen!” – nekiestek a Fradi korábbi ellenfelének a közösségi médiában (FOTÓ)

A nap folyamán rendezték ugyanakkor a The New Saints és az északmacedón Shkëndija összecsapását is, amely 0–0-ra végződött. A találkozó nem is erről marad emlékezetes, hanem hogy

a walesieknek tollal kellett felrajzolniuk a 18-as számot az egyik mez hátára.

A TNS neve onnan lehet ismerős a magyar fociszurkolóknak, hogy tavaly a Fradi 7–1-es összesítéssel búcsúztatta az elitsorozattól.

A jelenet bejárta a brit sajtót, a kommentelők azóta szétszedik a walesi kiscsapatot a közösségi médiában.

„Szégyen! Nem számít, hogy 25 ezer szurkoló látta mindezt... Ó, bocsánat, 25-re gondoltam!”

„Még fekete tolluk sincs.”

„Kifogyott a toll, ezért nem tudták a nevét is ráírni a mezre?”

„Jó látni, hogy a Konferencia-ligában keresett milliókat milyen tollakra költik.”

„Köszönöm istenem, hogy ez nem Afrikában történt!”

„A Bajnokok Ligájában akarnak játszani, de nincs elég mezük?”

Fotó: Valery Hache / AFP (archív)