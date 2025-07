„Olyanokat tanít nekünk, amikről még sosem hallottam” – lenyűgözték a Fradi új légiósát

A Ferencvárosi TC új svéd légiósával, Jonathan Levivel készített egy rövid interjút a klubhonlap az első tapasztalatokról.

A bajnoki rivális Puskás Akadémiától szerződtetett, újdonsült csapattársaival éppen Ausztriában edzőtáborozó középpályás elárulta, nagy álma a Bajnokok Ligája főtábláján szereplés, emellett a zökkenőmentes beilleszkedésről is mesélt. „Mindenkivel nagyon jól kijövök. Vannak olyan futballisták, például Gruber Zsombor és Kristoffer Zachariassen, akikkel együtt játszottam korábban, így őket jobban ismerem, de a többiekkel is kiváló a kapcsolatom. Mindenki nagyon befogadó volt az öltözőben – mondta Levi, aki csodálatát fejezte ki új edzője, Robbie Keane iránt is. – Csak pozitívan tudok nyilatkozni a vezetőedzőnkről.

Fantasztikus vele a közös munka. Mindannyian felnézünk rá, hiszen játékosként nagyszerű karriert futott be, rengeteg mindent megtapasztalt, és most érdekes látni, milyen profin dolgozik edzőként. Lenyűgözött, olyan dolgokat tanít nekünk, amelyekről még sohasem hallottam.

A csapatban mindannyiunknak megvan a lehetősége rá, hogy komolyan fejlődjünk a kezei alatt.”

A magyar bajnok Fradi kiemeltként két hét múlva kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája selejtezősorozatának második körében: ellenfele az örmény és montenegrói bajnok FC Noah–Buducsnoszt Podgorica párharcából kerül ki, amelynek odavágóját éppen kedd este rendezik 18 órától.

