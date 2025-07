Minimum egy honfitársunk fekszik holtan az ukrán propaganda és a valóság közti szakadékban

Ha valaki, én vágyom a Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő, erős, az erre alkalmas ügyekben egyként fellépő Európára. Nem hiszek benne, de vágyom rá.

Egy ilyen Európának szükségszerűen része Ukrajna, és ceteris paribus előbb lesz része, mint Oroszország. A kérdés csak az, hogy Ukrajna európai országgá nemesedve lép-e majd be valamikor az Unióba, vagy még így, szovjet állapotában betuszkolja az EU vezető pártja, az Európai Néppárt „geostratégiai okokká” maszkírozott, sértett hübrisze. Legyen világos: Ukrajna európai integrációja – akárcsak minden európai országé – kívánatos, ha az az ország európaivá fejlődésével párhuzamosan haladó folyamat, melynek végpontja csak az EU-tagság.

Ami viszont most az asztalon van, az nem ez.

Ami most az asztalon van, az egy szovjet reflexekkel élő, bukott állam rászabadítása az EU-ra, egy vesztes háború vígaszdíja gyanánt és a Zelenszkij-kurzus megmentésének egyetlen módjaként. Erre nemet lehet és kell is mondani. Egy olyan ország, amelynek természetes reflexe halálra verni Sebestyén Józsefet, majd az egészet gusztustalan módon le is tagadni, nem öt évre van az EU-tagságról, hanem minimum tizenötre. Attól, hogy Ursula von der Leyen valami pozitív eredménnyel is be kíván vonulni a történelemkönyvekbe, ez a tény még nem megy arrébb, és nem is mehet.

