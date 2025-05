Szoboszlai elbúcsúzott, az osztrákok a magyarokra mutogatnak

A magyar páros távozását követelik Ausztriában

2023 nyara óta dolgozik az Osztrák Labdarúgó-szövetség (ÖFB) technikai vezetőjeként a világhírű, 2011-ben a világ legjobbjának is megválasztott korábbi játékvezető, Kassai Viktor, egykori segédje, Ring György pedig a videobírók főnökeként tevékenykedik. A magyar szakemberpáros munkáját sokáig nem érte különösebb kritika, ám osztrák lapértesülések szerint ez a mostani bajnoki idény végére alaposan megváltozott:

sokan a távozásukat követelik az idény végén, többen állítólag már a szövetségen belülről is.

A LAOLA1 cikke úgy fogalmaz, az utóbbi időben egyetlen forduló sem telt el anélkül, hogy ne lettek volna kisebb-nagyobb viták a játékvezetők döntései, a VAR-ítéletek és újabban ezek indoklásai körül. Emellett komoly kritika éri

a videófelvételek minőségét, felbontását és

a perdöntőnek behúzott vonalakat is.

A legsúlyosabb bírói tévedés három hete történt, amikor a bajnokság 22. fordulójának Sturm Graz–RB Salzburg csúcsrangadóján hibásan vontak vissza egy tizenegyest – utóbb Kassaiék is elismerték a VAR tévedését, amelyet tovább súlyosbít, hogy akár a bajnoki címet is befolyásoló baki lehetett.

A cikk végezetül megjegyzi, hogy Kassai legutóbb az ORF csatorna Sport am Sonntag című műsorában is rendkívül rossz válaszokat adott a neki szegezett kérdésekre, így még nagyobb kérdés, hogy a szerző szerint kiemelkedően magas fizetésű magyar szakemberpáros a következő idényben is a helyén maradhat-e.