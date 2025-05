Példátlan szigor: nem énekelhetik el a válogatott játékosai a vb-n a szurkolókkal a magyar Himnuszt!

Pénteken elrajtol az idei svéd-dán közös rendezésű jégkorong elit-világbajnokság, melyet most a szokásosnál is nagyobb figyelem övez itthon, hiszen újra ott lesz a magyar válogatott is, nemzeti csapatunk szombaton kezdi meg szereplését a herningi B jelű nyolcasban Németország ellen.