Egy bennfentes árulta el: csak így akartak gyereket vállalni Szoboszlaiék

Örömteli magánéleti hírről adott jelzést gólörömével Szoboszlai Dominik: a Liverpool magyar középpályása a Brighton elleni Premier League-meccsen szerzett találata után ujjszopást imitált, majd a labdát a meze alá rejtette – egyértelműen jelezve, hogy feleségével, Buzsik Borkával első gyermeküket várják. A mérkőzést követően a Liverpool hivatalos felületein is gratulált a párnak, Szoboszlai pedig fotókat posztolt kedveséről, aki már gömbölyödő pocakkal látható. A képekhez csak ennyit írt:

Hárman vagyunk”.

A pár kapcsolata tavaly tavasszal vált ismertté a nyilvánosság előtt, majd ősszel Szoboszlai el is jegyezte Borkát, akit 2025 márciusában – szűk családi körben, titokban – feleségül is vett Budapesten. A fiatalok gyerekkoruk óta ismerték egymást, Borka Székesfehérváron nőtt fel, korábban szinkronúszóként tevékenykedett, jelenleg PR-osként dolgozik, és influenszerként is aktív.