Cser-Palkovics András fontos bejelentést tett a Fehérvár sorsdöntő mérkőzése előtt

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán szólította meg a Vidi-szurkolókat. A labdarúgó NB I-ben szereplő Fehérvár a kiesés szélére került, és már csak két forduló maradt a bajnokságból. Tímár Krisztián együttese vasárnap a bajnoki címért küzdő Ferencváros otthonába látogat, az utolsó játéknapon pedig a most kieső helyen álló Debreceni VSC-t fogadja. Amennyiben utóbbin győz, biztosan megőrzi élvonalbeli tagságát.



„Kedves Vidisták, Szurkolótársaim! Ahogy a dal szól: »Videoton soha ne add fel, soha ne add fel«. Tudjuk, hogy most aztán igazán nehéz a helyzetünk. Van is mindenkinek véleménye arról, hogy az elmúlt években hogyan is jutott ide szeretett klubunk. Tegyük ezt azonban most félre. Álljunk most oda a csapatunk mellé, szurkoljunk minél többen majd a jövő héten a Sóstói Stadionban. Mi, szurkolók adjunk hitet a játékosoknak, hogy sikerüljön majd megnyerni az utolsó hazai bajnoki mérkőzést. A drukkerek biztatása segítse a csapatot abban, hogy kiharcolják a Fiúk a bennmaradást. Utána majd lehet, sőt kell is elemezni a hogyan továbbot, de ahhoz először a legfelső ligában kell maradni” – jelentette ki posztjában Cser-Palkovics András.

A klubbal egyeztetve azt a döntést hoztuk, hogy a Debrecen elleni találkozóra a C- és a D-szektorokba jelképes, 200 forintért lehet majd belépőjegyet vásárolni. Ezzel szeretnénk támogatni, hogy minél többen legyünk a lelátókon ezen a meccsen”

– árulta el.

„Tekintettel arra, hogy a találkozó időpontja legkorábban vasárnap vagy hétfőn lesz ismert, csak ezt követően, a jövő héten kezdődhet majd el a jegyértékesítés. Szurkoljunk közösen, minél többen aznap és zúgjon mindörökké: HAJRÁ, VIDEOTON!”