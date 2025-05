Bekeményített a Győr: lesznek olyan Fradi-szurkolók, akiket nem engednek majd be a stadionba

Arról is írtunk, hogy sok szurkoló borsos áron árulja a jegyét, akár 50 ezer forintot is elkérnek érte a fekete piacon. Illetve győri szimpatizánsok annak a félelmüknek is hangot adtak, hogy a hazai lelátókra is vettek jegyet szép számmal fradisták, akiknek a vendégszektorba már nem jutott hely.

És úgy tűnik, ez nem csak spekuláció, ugyanis nemrég a győri klub hivatalos közleményt adott ki ezzel kapcsolatban.

„Tudomásunkra jutott, hogy a szombati mérkőzésre több vendégszurkoló is hazai szektorokba vásárolt jegyet.

Ezúton jelezzük, hogy a hatályos jogszabályok értelmében (2004. évi I. törvény és az 54/2004. Korm. rendelet) a rendezők kötelesek megtagadni a beléptetést, vagy szükség esetén eltávolítani azokat, akik vendégszurkolóként a hazai szektorban jelennek meg.

Ez nem szimpátia vagy öltözködés kérdése: aki jól láthatóan a vendégcsapat szurkolója, az a hazai szektorban NEM tartózkodhat – a beléptetést megtagadjuk, vagy a helyszínről kivezetjük.

(…)

Kérjük, senki ne kockáztassa feleslegesen a belépést vagy a mérkőzés megtekintését – a vendégszurkolók kizárólag a számukra kijelölt vendégszektorban foglalhatnak helyet.”

Arra nem tér ki a közlemény, hogy aki fradistaként a hazai lelátóra szóló jeggyel a vendégszektorba próbálna bemenni, mire számíthat, de sejtésünk szerint ott sem jár majd sikerrel.

Egyébként hasonló eset borzolja a Honvéd szurkolóinak a kedélyeit is Angyalföldön: jóval több kispesti szeretné látni kedvencei Vasas elleni mérkőzését az NB II-ben, mint ahány vendégjegyet a klub kapott, így a hazai lelátókra vettek belépőket. Az esetben annyi a különbség, hogy az Illovszky Rudolf Stadionban vélhetően nem lesz teltház, a rendező klub szimplán nem szeretné, ha a vendégek hangosabbak lennének az övéiknél, ezért csak a jegyek 5 százalékát bocsátották a Honvéd rendelkezésére.