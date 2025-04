Szoboszlai miatt figyelmeztették a hollandot, a magyargyűlöletnek és zászlóégetésnek következménye lesz

Mongóliaként azonosították Magyarországot a Slovan-drukkerek

Nagy érdeklődés övezte azt a cikkünket is, amelyben a Szlovákiában ismét fellángoló magyargyűlöletről írtunk. A Slovan–DAC szlovák élvonalbeli labdarúgó mérkőzésen a hazai szurkolók többször is magyarellenes rigmusokat skandáltak, valamint előkerült egy magyarellenes drapéria is. A történtek miatt a dunaszerdahelyi klub hivatalos lépéseket tett. A DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele szerint „a »Szlovákia a szlovákoké« felirat teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a 400 ezres magyar nemzeti kisebbséget.” „Ilyesmit látni 2025-ben sokkoló volt – nemcsak a szöveg, hanem annak üzenete miatt is” – tette hozzá.

A kifeszített drapérián ráadásul egy térkép is szerepelt, amelyen Magyarországot felháborító módon Mongóliaként azonosítják, illetve egy zöld-fehér mezes Fradi feliratú alak is feltűnik a DAC-osok között. A Dunaszerdahely hivatalos leveleket küldött a Szlovák Labdarúgó-szövetségnek, a bajnokságot irányító Ligás Klubok Uniójának, valamint nemzetközi partnereinek, köztük az UEFA-nak és a FARE-nek. Büntetőfeljelentést is tettek a jogszabályoknak megfelelően.