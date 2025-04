Robbie Keane vallomása a derbi előtt: „Jobb lenne most a pályán lenni”

Amíg az FTC-nek a bajnoki aranyéremért folyó küzdelem okoz nehézségeket, addig az újpestieknek ennél lényegesen nagyobb gondjaik vannak. Bartosz Grzelak csapata a jónak mondható őszi szereplés után idén képtelen győzni, már sorozatban kilenc meccse nyeretlen és közben egészen kellemetlen vereségekbe is beleszaladt: márciusban az MTK-tól 5–1-re, a Pakstól pedig 6–1-re kapott ki. Vasárnap sokáig úgy tűnt, hogy a lila-fehérek lezárják rémálomszerű sorozatukat, ám hiába játszottak kiválóan és vezettek a félidőben 2–0-ra a vendég Fehérvár ellen, a második játékrészre visszaesett a teljesítményük és a vendégek egyenlíteni tudtak.

A két csapat egymás elleni örökmérlege is az FTC-nek kedvez, amely a 243 eddigi találkozóból 119-et nyert meg és 61-et veszített el, a mostani meccs szempontjából mérvadóbbnak nevezhető közelmúlt statisztikája pedig még egyértelműbb zöld-fehér fölényt mutat. Az Újpest ugyanis 27 meccse nyeretlen a Ferencváros ellen, az viszont némi reményt adhat a számára, hogy a legutóbbi összecsapásukon döntetlent ért el és ezzel sikerült lezárnia az FTC 17 mérkőzésen át tartó győzelmi szériáját. Érdekesség, hogy a két együttes vasárnap a bajnokságban is megküzd majd egymással.

Sok ember megállított az utcán, beszéltem szurkolókkal, hogy mennyire fontos ez a találkozó”

– mondta Robbie Keane, a 24-szeres kupagyőztes Fradi vezetőedzője a találkozó előtt.

„Szerencsés vagyok, karrierem során rengeteg derbin vehettem részt: Celtic-Rangers, Tottenham-Arsenal, szóval pontosan tudom, mit jelent egy ilyen jellegű összecsapás az embereknek. Izgatott vagyok, várom már a mérkőzést. Most edzőként leszek jelen, de persze jobb lenne a pályán lenni, de a legfontosabb, hogy végül a nyertes oldalon álljak. Alaposan kielemeztük az Újpest játékát. A legutóbbi bajnokijukon voltak nehézségeik, 2–0-ra is vezettek, végül 2–2 lett a végeredmény. A derbik mindig különlegesek, ilyenkor nem számít, mi történt korábban. Ez büszkeség az emberek számára, én is játszottam nagy derbiket, talán nem a legjobb pillanatokban, ugyanis ilyenkor az érzelmek dominálnak. Szerdán is hasonlóra számítok, de ezeket meg kell próbálnunk kizárni, és a saját dolgunkra koncentrálni” – hangsúlyozta az ír szakember.

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ,

FERENCVÁROSI TC–ÚJPEST FC 19.45

Budapest, Groupama Aréna