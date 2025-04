Elárulta Szoboszlai „csékája”, hová utaznak legközelebb, ahonnan megerősödve térnek majd vissza

A legutóbbi fordulóban fontos pillanatban fontos gólt szerző – s ezt sokatmondóan a címer megcsókolásával ünneplő – holland védőklasszis természetesen örömét fejezte ki az egyiptomi játékmester maradása miatt, s kimondottan optimistán tekintett a jövőbe, amire tulajdonképpen minden oka meg is van.

A Liverpool hat fordulóval a Premier League vége előtt 13 ponttal vezeti a tabellát az Arsenal előtt, gyakorlatilag biztos bajnoknak tekinthető, s Szalah és Van Dijk maradása esetén „csak” a Real Madridba tartó Trent Alexander-Arnoldot kellene pótolnia a kulcsemberek közül. Erre viszont ott lehet a megoldás házon belül Connor Bradley személyében, Virgil van Dijk ráadásul további nagy nyári érkezőket is vizionált (ahogy arról már többször írtunk, a kiöregedő Andy Robertson helyére például Kerkez Milos érkezhet).

A csapatkapitány azt is elárulta, idén lesz egy csapatépítő edzőtáboruk, ahol egyrészt még jobban megismerhetik egymást, s az első évében jó eséllyel máris bajnoki címet ünneplő Arne Slot menedzsert, másrészt még több területen tudnak majd fejlődni, s erősebben visszatérni, amire szükségük is lesz, hiszen a Premier League-ben tényleg nincsenek lefutott meccsek – példaként a saját, legutóbbi Fulham elleni vereségüket említette, illetve a mostani fordulóból az Arsenal Brentford és a Chelsea Ipswich elleni döntetlenjét.

A liverpooli „csékán” és játékosokon érződik a bizonyítási vágy,

s hogy a borítékolható bajnoki címmel együtt is marad hiányérzetük a szezonban, hiszen a Bajnokok Ligájában alapszakaszgyőztesként végül csupán a nyolcaddöntőig jutottak, hogy utána a Ligakupa-döntőt is elbukják a Newcastle-lel szemben – ebben a keretben és stábban márpedig simán van annyi minőség, hogy egyszerre akár több fronton is sikeresen hely tudjanak állni.

Ami Szoboszlai Dominikot illeti, a magyar középpályás a legutóbbi, West Ham elleni bajnokin 2025-ben először nem volt a kezdőcsapat tagja, Slot a 68. percben cserélte be, de ezúttal nem igazán tudott hatással lenni a játékra, kapott is hideget-meleget az angol szaksajtótól. Szoboszlai idénye összességében így is egyértelmű sikertörténet, még ha gólokból többet is vártak tőle: valamennyi klubsorozatot figyelembe véve 43 mérkőzésen lépett pályára, 3055 játékperce alatt hét gólt szerzett és hat gólpasszt osztott ki a társaknak mostanáig – köztük olyan emlékezetes produkciókkal, mint amilyen a címvédő Manchester City elleni gálája volt.