Szoboszlaiék megnyugodhatnak, itt a nagy bejelentés – hosszabbított a Liverpool szupersztárja

Sokáig tartott, de végül megszületett az egyezség: bár a szezonban már többször is úgy tűnt, hogy Mohamed Szalah a szerződése lejártával a nyáron elhagyja a Liverpoolt, a klub most hivatalos honlapján jelentette be, hogy hosszabbított a csatárral.

Szoboszlai Dominik és a szurkolók tehát megnyugodhatnak:

a „vörösök” legnagyobb gólvágója, az Aranylabdára is esélyes Szalah a következő szezont is biztosan náluk tölti.

Az egyiptomi csatár már 8 éve az angol csapat játékosa, ebben a szezonban 45 tétmeccsen szerzett 32 gólt, ebből 27-et a Premier League-ben, ráadásul összesen 22 gólpasszt is kiosztott – távozása kétség kívül érzékeny veszteség lett volna Arne Slot csapatának.

Természetesen nagyon izgatott vagyok. Nagyszerű csapatunk van jelenleg, de már korábban is az volt. Azért írtam alá, mert úgy gondolom, van még esélyünk trófeákat nyerni, és élvezem a futballt. Itt éltem a legjobb éveimet. Nyolc évet játszottam itt, ami remélhetőleg tíz lesz. Szurkoljatok nekünk továbbra is, mi pedig mindent beleadunk, és bízom benne, hogy még több trófeát nyerünk a jövőben

– nyilatkozta Szalah klubja hivatalos honlapjának.

Szalah jelenleg a Liverpool örökranglistájának második helyén áll a 394 meccsen szerzett 243 találatával. A csapattal megnyerte már a Bajnokok Ligáját, a Premier League-et, a FIFA klubvilágbajnokságot, az UEFA szuperkupát, a Ligakupát és az FA-kupát is.

A Liverpool szombaton a West Ham United csapatát fogadja a bajnokságban, győzelmével hatalmas lépést tenne az aranyérem felé, hiszen előnye 11 pont az Arsenal előtt 7 fordulóval a szezon vége előtt.

Fotó: Paul ELLIS / AFP