Váratlan vereség: egyelőre nem jutott közelebb a bajnoki címhez Szoboszlai Dominik és a Liverpool!

Rosszul indult a találkozó liverpooli szempontól, Ibrahima Konaté nagy hibáját követően Caoimhin Kelleher vitte el Andreas Pereira lábát, Virgil van Dijk pedig összefutott Rodrigo Munizzal, mindkét esetben néma maradt a síp. Sokkal jobban folytatódott: az előző fordulóban csúnyán letalpalt Alexis Mac Allister egy szerzett labdával megindulva óriási gólt ragasztott a hosszúba, 0–1! A 23. percben egyenlített a bátran futballozó Fulham, egy beadást az enervált Konaté nem tudott elfejelni, ez megzavarta Jonest, a combjáról lepattanó labdát a jókor jó helyre érkező Ryan Sessegnon vágott be. A Vörösök hátsó alakzata nem állt a helyzet magaslatán az első félidőben, a 33. percben Andy Robertson passzolta el magát csúnyán a tizenhatosánál, aztán még rajta is pattant meg Alex Iwobi lövése, mielőtt a hálóban kötött ki a tehetetlen Kelleher mellett – 2–1.

Meglepetésre teljesen átvették az irányítást a londoniak, sokkal kreatívabban és veszélyesebben játszottak, mint favorit ellenfelük. Rövidesen meg is kapta a harmadikat a PL-éllovas: egy szöglet után Iwobi még hatalmas gyertgyát gyújtott, Muniz azonban védői között látványos mozdulattal kapta le a levegőből a labdát, és bebőrözte Kellehert, 3–1 a félidőben!

A hazaiak teljesen megérdemelten vezettek, valamennyi területen és mutatóban lefocizták a liverpooliakat, akiken talán ezen a meccsen látszott eddig a leglátványosabban a rengeteg meccs és a fásultság.

Az Alissont helyettesítő Kelleher dolgát alaposan megnehezítette Rodrigo Muniz és a többi Fulham-játékos (fotók: Henry Nicholls/AFP)

Nagy Diogo Jota-helyzettel és Bernd Leno-védéssel indult a második félidő, aztán hamar kettős csere következett: ahogy társaiknak, úgy Cody Gakpónak és Szoboszlai Dominiknak sem volt jó napja – a magyar középpályás 34 érintésből csupán 79%-os passzpontosságot produkált, egy kaput nem találó és egy blokkolt lövés mellett –, Luis Díaz és Harvey Elliott érkezett helyettük az 55. minutumban. A 66. percben újabb kettős cserét eszközölt Slot, Darwin Núnez és Connor Bradley érkezett, és a csereemberek végül összehozták a szépítő gólt: Bradley átadásával Díaz lőtte ki a bal alsót, hosszabbítással együtt több mint 20 perce maradt még a vendégcsapatnak! Tízzel a rendes játékidő vége előtt Elliott az egyenlítést is meghozhatta volna, kiválóan eltekert lövése azonban kifelé vágódott a felsőlécről.

Robertson helyére is középpályást hozott be Arne Slot a végjátékra, a pályán ritka madár Federico Chiesa is egalizálhatott volna, lapos lövésére azonban leért Leno, ahogy a 93. percben Elliottéra is. A hosszabbításban már nem tudott újra betalálni a Liverpool, ezzel nagy skalpot gyűjtött be a 3–2-re nyerő a Fulham, amey a Vörösök 26-os veretlen bajnoki sorozatának vetett véget. A PL-éllovas mindössze szezonbeli második vereségét szenvedte el, pánikra azonban aligha van ok a Mersey-partján, hiszen az üldöző Arsenal szombati döntetlenjével még így is 11 egység az előny a tabellán.