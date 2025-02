Szoboszlai brillírozik: gól és gólpassz! M. City – Liverpool 0-2

Mivel a Premier League szombati játéknapján az Arsenal – óriási meglepetésre! – kikapott a West Ham Unitedtől, így hiába járunk még csak a 26. fordulóban, a Liverpool már-már behozhatatlan, 11 pontos előnyre tehet szert.

Ehhez „csupán” arra lenne szükség, hogy Arne Slot együttese idegenben legyőzze az utóbbi hónapokban egyáltalán nem megyőző Manchester Cityt. Ráadásul az is eldőlt: a két jó barát, az RB Salzburgban még együtt játszó Erling Haaland és Szoboszlai Dominik ezúttal nem kerül szembe egymással, ugyanis a norvég gólzsák (akárcsak a Real Madrid ellen elvesztett Bajnokok Ligája-találkozót; simán ki is estek...) sérülés miatt e rangadót is kihagyja!

A két csapat a következő összeállításban lép pályára az Etihad stadionban – jelzésértékű: Szoboszlai Dominik sorozatban nyolcadszor kapott helyet a Liverpool kezdőjében!

Manchester City: Ederson – Lewis, Kusanov, Aké, Gvardiol – De Bruyne, Nico González – Savinho, Foden, Doku – O. Marmus

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, MacAllister – Mo. Szalah, Szoboszlai, Jones – Luís Diaz

A mérkőzést az egyik legrutinosabb angol játékvezető, Anthony Taylor dirigálja.

KÖVESSÉK ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNKET, CIKKÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Azt is őszintén be kell vallani: a Liverpool sincs csúcsformában, hiszen az akkor a másodosztály utolsó helyén álló Plymouth Argyle ellen (0-1) kiestek az F.A.-kupából, az Everton és az Aston Villa elleni idegenbeli bajnoki is egyaránt 2-2-re végződött, közte pedig igencsak nyögvenyelős játékkal verték a Wolverhamptont (2-1).

Az első 10 percben egyértelműen a Manchester City volt fölényben, de Alissonnak nem sok dolga akadt, csupán Foden középre tartó lövését kellett védenie.

A 13. percben jött az első Liverpool-szöglet – előtte Szoboszlai Dominik kiváló alakítását láthattuk: a kaputól 18 méterre akár rá is bombázhatta volna a a labdát, ehelyett egy lövőcselt csinált, Luís Diaz beadásába azonban beleléptek a City-védők.

Egy cseles sarokrúgás ellen azonban már nem volt ellenszer! MacAllister röviden Szoboszlaihoz passzolta a labdát, aki parádésan lőtte hátra, és az egyedül álló Mohamed Szalah (ki más?...) magabiztosan lőtt a hálóba – igaz, az Akén megpattanó labda nyilván megzavarta Edersont. Manchester City – Liverpool 0-1.

Az egyiptomi gólvágó már 25 találatnál, Szoboszlai Dominik a negyedik gólpassznál jár ebben a bajnokságban.

A 30. percben összerándult a Liverpool-szurkolók gyomra, ugyanis a City télen igazolt egyiptomi gólvágója, a Newcastle ellen mesterhármast vágó Omar Marmus lépett meg a védőktől, remekül lőtte ki a hosszú sarkot, ám pár másodperc után kiderült: lesről talált a hálóba...

Kölcsönkenyér visszajár! A mérkőzés 38. percében jártunk, amikor honfitársunk újra ékes bizonyságot tett arról: remek formában van. Egy villámgyors Liverpool-kontra után a kilépő Szalah röviden passzolta vissza a labdát Szoboszlai Dominiknak, aki végre kapura lőtt, és a labda (a közbevetődő üzbég légiós, a jó nevű Abdukodir Kusanov lábai között áthaladva) a jobb sarokba vágódott! Ederson mozdulni sem tudott... Manchester City – Liverpool 0-2.

Gólpasszok, és gólok: Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah az első félidőben ízekre szedte a Manchester Cityt Fotó: APP/Paul Ellis

Vége az első félidőnek, Szoboszlai Dominik az 58. bajnokiját játssza a Liverpoolban, és talán az eddigi legjobb teljesítményt nyújtja! Vajon felül lehet-e mindezt múlni a második játékrészben?!...

SZÜNET UTÁN

Ez nem a Manchester City idénye: ha megnyeri a találkozót a Liverpool (és miért ne győzne?...), akkor kerek 20 pont lesz a különbség a két csapat között – ez még akkor is hatalmas különbség, ha a Mersey-parti klub egy meccsel többet játszott.

Nagyon érzik egymást! Az 55. percben újra Mohamed Szalah és Szoboszlai játszott össze egymással a City büntetőterületén belül, a magyar válogatott csapatkapitánya sarokkal játszott vissza, ezt azonban blokkolta a hazai védelem.

A következő percben azonban már újra nem volt ellenszer Szoboszlai ellen: egy kiugrás után (kísértetiesen hasonló szituációban, mint az Aston Villa ellen, ám az ordító helyzetet Darwin Núnez kihagyta) remekül passzolt középre, és Curtis Jones könnyedén passzolt a hálóba.

Apró szépséghiba: honfitársunk két és fél centis lesről indult...

Szoboszlai a védekezésben is remekel: a 67. percben Nico González lövésébe úgy vetődött bele, hogy ráadásul kirúgással folytatódott a mérkőzés!

Közben eleredt az eső, mintha az égiek is a Cityt siratnák, és az erőtlen hazai támadásokat látva, bátran kijelenthető: megtörténik az, amely Pep Guardiola manchesteri regnálása (2016 júliusában kezdődött), alatt még sohasem: a Liverpool hazai pályán veri meg a bajnokcsapatot!

A 83. percben kiszabadult a kisebb nyomás alól a Pool, és kik játszottak össze megint életveszélyesen?

Természetesen Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik!

Az egyiptomi remekül ugratta ki a Pool 8-asát, aki egészen kicsit csínbe kapta a labdát, így a kivetődő Ederson nagy bravúrral hárítani tudott.

Nyitókép, fotó: MTI/AP Adam Vaughan