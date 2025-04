Hihetetlen sztori: 36 órán múlt a Liverpoollal is szóba hozott magyar tehetség jövője

Papp Bence szerint játékosa a képességei alapján még előrébb is tarthatna, ha korábban lehetőséget kapott volna.

„A legjobb dolog, ami az elmúlt 5-6 évben történt a Ferencváros vezetőedzői-körforgásában, az Robbie Keane érkezése.

Már most is sokat adott a magyar futballnak, hogy az elején felismerte az Alexben rejlő potenciált és megadta neki a lehetőséget.

Erre készen kell állni, de ő már 8 hónappal ezelőtt is készen állt, élvezi a bizalmat” – hangsúlyozta a menedzser, aki szerint Tóth Alex nagyon sok mutatóban már most az NB I felett van és nemzetközi számokat produkál. Nem véletlen, hogy már Liverpoolban is szóba került a neve.