„Rajtunk röhög megint mindenki” – az Újpest-szurkolók tombolnak az újabb nagy pofon után

A csapatot Paksra elkísérő drukkerek természetesen most is elégedetlenek voltak, a második félidőben nem egyszer hangot is adtak ennek. Aztán a lefújás után a klub közösségi oldalát elözönlötték a kommentek.



„Nem hittem volna, hogy ezt írom 2025 márciusában, de ennél még a Roderik/Vignjevics fémjelezte Újpest is jobb volt. Elismerve a MOL erőfeszítéseit, azt kell írjam, hogy a szakadék felé száguld az Újpest.”

„Rajtunk röhög megint mindenki, köszönjük szépen!”

„Egy ilyen meccs után az edzőnek kötelező lenne lemondania.”

„Meccs után kettő forgatókönyv létezhet: vagy Grzelak lemond, vagy kirúgják.”

„Szégyen... Grzelak és jó pár játékos takarodhat!”

„Szégyent hoztok a klubra hétről hétre!”

„Érdeklődnék, ki volt az az éles szemű, aki anno Tóth Barnát eltanácsolta Újpestről?”

Utóbbi kommentelő arra utalt, hogy a mérkőzésen négy gólt szerző (és a 30. születésnapját éppen egy nappal korábban betöltő) Tóth Barna újpesti nevelés volt.

Nagyon örülök a győzelemnek, annak pedig külön, hogy ezúttal minden összejött. Az Újpest ellen mindig plusz motivációval lépek pályára, hiszen ott nevelkedtem, de nem sikerült a felnőtt csapathoz kerülnöm.”

„Megtisztelő, ha Böde Danihoz hasonlítanak, folyamatosan próbálok tőle tanulni” – fogalmazott mesternégyese után a Paks támadója.

A hat lőtt góljuk ellenére Bognár György vezetőedző szerint akár ennél is többet szerezhettek volna.

„Nekem különösen az első félidő tetszett – mondta, noha a szünetben még csak 1–1-re álltak. – Tíz–egy volt a szögletarány, nagyon jól mentünk el mindkét szélen és jöttek a beadások. Ha akkor két csatárral játszottunk volna, több gólt tudtunk volna lőni.”

Az Újpest ebben a naptári évben még nyeretlen az NB I-ben, és a hetedik helyen áll. A Paks jelenleg a második, de az éllovas Puskás Akadémia és a harmadik Ferencváros is pályára lép még a fordulóban.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA