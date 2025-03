Egyetértenek a szurkolók Szoboszlaival kapcsolatban – mindenki ugyanazt gondolja róla Liverpoolban

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a szurkolói szavazatok alapján Szoboszlai Dominik lett február hónap legjobb Liverpool-játékosa. A magyar labdarúgó-válogatott 24 éves csapatkapitánya a 2024–2025-ös idényben

39 alkalommal lépett pályára a Vörösök mezében,

2799 percet töltött eddig a játéktéren,

7 gólt szerzett és

5 gólpasszt osztott ki.

Bár ezekre a statisztikai mutatókra sem lehet panasz, a legtöbben mégis Szoboszlai munkabírását, és ezen belül is elsősorban a futómennyiséget emelik ki vele kapcsolatban.

Mindenki ugyanazt a kérdést teszi fel. Csak becsukom a szemem és mindent beleadok

– mondta a magyar középpályás arról, hogy a meccsek közben rengeteget fut a pályán. – Szerintem ez mentális dolog is. Ha tudom, hogy képes vagyok rá, akkor képes is vagyok rá. Néha kicsit fáradtabbnak érzem magam, mint általában. Ez megtörténhet egyszer-kétszer az idény során, de nem többször.”

Azt mindenesetre kevesen felejtik el, amikor a Manchester City ellen brillírozó Szoboszlai Dominik a lefújást követően földre rogyott a fáradtságtól.

A székesfehérvári futballista is ezt a meccset tartja a hónap csúcspontjának, amelyen gólt és gólpasszt is jegyzett. Elmondta azt is, hogy számokban szeretne eljutni oda, ahol csapattársa, Mohamed Szalah is tart, ám úgy gondolja, „ez valószínűleg két évbe még bele fog telni”.

A Liverpool klubhonlapja megkérdezte a drukkereket arról, hogy miért szavaztak Szoboszlaira. A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy

a góljai és gólpasszai mellett a szimpatizánsoknak leginkább a munkamorálja és energiája imponál.

„A pályán mutatott példátlan energiájáért voksoltam rá.”

„Hatalmas erő és elkötelezettség jellemzi. Ragyogó egyensúlyt teremt a pálya közepén a két másik kiváló középpályással, Mac Allisterrel és Gravenberchhel. Öröm volt nézni a játékát februárban, szurkolni neki.”

„Összességében óriási teljesítményt nyújtott, miközben fontos gólokat is szerzett. A pálya minden egyes centiméterét lefedte.”

„Gólok, energia, gép, erőfeszítés, gólpasszok – röviden így tudnám leírni.”

„Nagyszerű hónap volt ez számára, gólokkal és gólpasszokkal megspékelve. De nem szabad megfeledkezni arról a futómennyiségről és energiáról sem, amit a csapatnak ad.”

Arne Slot együttesére vasárnap újabb feladat vár: a londoni Wembley Stadionban rendezik meg az Angol Ligakupa 65. kiírásának döntőjét, amelyben a Newcastle United lesz az ellenfél.