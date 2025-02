„Mondtam neki, hogy bárkinek odacsúszhatsz, csak nekem ne, mert a válogatottban mind a ketten kellünk” – Szoboszlai Dominik Kerkez Milosról (VIDEÓ)

„Az előző évben inkább arra próbáltam odafigyelni, hogy kiszolgáljam a csapattársaimat. Most már el kell kezdenem a saját dolgomat is csinálni, az elmúlt időszakban többet vállalkoztam, akár lőttem kapura messzebbről, még ha volt, ami nem is ment be, akár a kapufám a Brentford ellen” – kezdte a Vörösök nyolcasa, akinél a leigazolása óta senki nem szerzett több gólt átlövésből a Liverpoolban. A magyar játékos hangsúlyozta, a Southampton elleni találata fordulópont volt számára a szezonban.

„Mindig az első a legnehezebb, de folytatni kell tovább a próbálkozásokat. Szeretnék minden egyes alkalommal annyit hozzáadni a csapat eredményességéhez, amennyit csak tudok, gólpasszal és gólokkal is” – magyarázta Szoboszlai.

„Ha a Liverpoolban játszol, akkor magaddal szemben is vannak elvárások”

„Alapból összetett egy középpályás játéka, főleg, ha a Liverpoolban játszol. Magad felé is kell, hogy elvárásaid legyenek, mert bent kell maradnod a csapatban, hiába pályáznak többen a helyedre. Minden mérkőzésen oda kell tennem magam, akár a letámadásról, akár a gólokról, gólpasszokról beszélünk. Úgy gondolom, az idény első felében inkább a presszingemmel és a futóteljesítményemmel tudtam kiemelkedni, de most kezdtek jönni a gólok is, meg olyan megoldások, amik eddig nem voltak. Volt egy fordulópont, s úgy gondolom, most jó úton haladok” – fejtette ki a játéka összetettségét firtató kérdésre.