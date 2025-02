Elkapták a magyarok Szoboszlaiékat az éjszakában (VIDEÓ)

Mint azzal hétvégén is komoly terjedelemben foglalkoztunk, szombaton Bournemouth–Liverpool „magyaros” rangadót rendeztek az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, amelyen ismét farkasszemet nézett egymással a magyar válogatott két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A Premier League listavezetője, a Liverpool Mohamed Szalah duplájával nyert, és továbbra is magabiztosan vezet a tabellán. Mindkét honfitársunk végigjátszotta a találkozót, majd a lefújás után egy közös képre is összeállt az öltözőben.