Döntőbe juthat a Liverpool: Szoboszlaival a kezdőben rohamoznak a Vörösök

Az 1-0-ás londoni vereség után hazai pályán szeretné megfordítani a párharcot a címvédő az angol Ligakupa elődöntőjében. A tét és a feladat nagyságára tekintettel komoly kezdőcsapatot állított össze Arne Slot, a Liverpool menedzsere., aki Szoboszlai Dominiket is a legerősebb tizenegybe jelölte. A vendégeknél Szon, Richarlison és Kulusevski alkotja a támadótriót. Az odavágót eldöntő Bergvall csak a kispadon kezd.

Nem finomkodtak

Kőkeményen indult az összecsapás, Virgil van Dijk könyökkel találta állcsúcson Richarlisont. A Tottenham brazilja hevesen reklamált a játékvezető szemet hunyt az eset felett, a Liverpool holland csapatkapitánya pedig jelezte: az ellenfél használta a kezét, ő csak erre reagált... A győzelmi kényszerben lévő hazaiak támadólag léptek fel, Szoboszlai lekészítéséből Szalah ígéretes helyzetből, 12 méterről kapura lőtt, a védőkön megpattanó labda pont középre, Kinsky kezébe ment. Kisvártatva a cseh kapus ütközött Konatéval és egy saját emberével egy szögletet követően, Davis fején felszakadt a bőr, az arcán folyt a vér lefelé. Mezt cserélt a Tottenham védője, turbánra nem volt szüksége.

Hiába tette arrébb a zajmikrofont Szon, nem lett veszélyes a dél-koreai szöglete. A kifejelt labdából meglódulni próbáló Liverpoolt gyorsan megfékezte a vendégcsapat – alaposan felkészítette játékosait Ange Postecoglou. A félidő derekán gyors egymásutánban két lövőhelyzetet is kialakítottak Szoboszlaiék, ám a balról befelé törő magyar középpályás, majd a középről, a tizenhatoson kívülről próbálkozó Gravenberch próbálkozását is önfeláldozóan blokkolták a londoniak. Hatalmas iramban közlekedtek a játékosok a pályán, fokozta a nyomást a házigazda. Fél óra múltán a hálót is megzörgette:

Szalah lapos indítását futtából, jobbról lőtte igazgatás nélkül a hosszú sarokba Szoboszlai Dominik – lesről!

Ami késett, nem múlott. A 34. percben érvényes gólt szerzett a Liverpool. Bissouma adta el a labdát a saját térfelén, Mohamed Szalah jobbról csavart középre bal külsővel, az ollózni próbáló Nunez és Jones sem találta el, a mögöttük érkező Cody Gakpo jobbal kapásból a rövid sarokba lőtt, 1-0, összesítésben 1-1. Már a szünetre lehetett volna 2-1, de Szalah földre lelőtt labdáját kipiszkálta a léc alól Kinsky.