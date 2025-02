Lilába öltöztek a zöldek, hazatértek a paksi óriások – a fehérváriak nyertek, de a kecskeméti klub is rekordot döntött

A középmezőny

A fővárosi MTK-nál az egyetlen érkező a Ferencvárostól kölcsön kapott Gruber Zsombor, aki az utolsó pillanatban öltözött kék-fehérbe, míg egy kapus távozott Kispestre.

Az Újpest FC együttesénél is új szelek fújnak, egyre merészebb terveket fogalmaznak meg a MOL szerepvállalását követően, már egy új stadion terveivel is szemeznek, és ennek megfelelően erősítenek a piacon is. Három téli érkezőjük közül a georgiai közönségkedvenc, Giorgi Beridze mozgatta meg a leginkább a lila szurkolók fantáziáját. Korábban már kétszer is bemutatták a Megyeri úton, ezúttal ingyen érkezett Törökországból. A másik két újoncért, Damian Rasakért és Milan Tucicért azonban 420 ezer eurót sem sajnáltak Kabát Péterék.