Ferencvárosi villámkarrier tíz nap alatt: „Nem kellett gondolkodnom, minden az arcomra volt írva!”

Előjöttek az öt évvel ezelőtti emlékek a pályán?

Legelső alkalommal is hidegrázós volt itt pályára lépni, de egy ilyen nagy téttel bíró meccsen még inkább az. Fantasztikus volt, ahogy a szurkolók fogadtak, mindig óriási segítség. Nagyon köszönöm nekik!

Gróf Dávid megőrizte a kapuját a góltól a Viktoria Plzen ellen az Európa-ligában / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mit gondol, az egygólos előny mire lesz elég a visszavágón?

Nehéz ezt megmondani, de ha ugyanilyen egységes csapatként tudunk fellépni Csehországban, akkor nem lesz gond idegenben sem. Ehhez azonban csúszni és mászni kell az első perctől az utolsóig. Most is az utolsó pillanatig figyelnünk kellett, még a hosszabbításban is jött egy hosszú bedobás, és tudtuk, hogy ezekből, illetve a szögletekből rendkívül veszélyesek. Biztos, hogy kőkemény mérkőzés lesz a visszavágó. Jó csapat a Plzen, de nekünk is fantasztikus játékosaink vannak.

Mivel győzte meg a Fradi a hónap elején, hogy érdemes ismét aláírnia?

Nagyon nem kellett győzködni. A megkeresés után a családom meglátta az arcomat, és minden rá volt írva.

Egyből tudták, hogy nem kell gondolkodnom, hogy melyik opciót fogadjuk majd el.

Nagyon szép évet töltöttem itt, élveztem a munkát a csapattal. Most is jó brigádba kerültem. Nem volt kérdés, hogy a Fradit választom.