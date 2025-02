Két légiós érkezett, két magyar távozott: sűrű játékosmozgás volt a Ferencvárosnál a piac utolsó napján

Pénteken éjfékor zárul a téli átigazolási piac Magyarországon, a klubok azonban kihasználják az utolsó órákat is. Így tettek a Ferencvárosnál is, ahol négy labdarúgót érintett a játékosmozgás: a zöld-fehérek két fiatal légiós érkezését jelentették be az utolsó napon, de két futballista kölcsönadásáról is tájékoztatott az együttes.