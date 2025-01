Ronaldo Nyíregyházán – Dzsudzsák Balázs mégsem találkozhat vele (VIDEÓ)

Szombaton folytatódik az NB I, így Ronaldo hamar bemutatkozhat új csapatában, a Nyíregyháza a Dzsudzsák Balázst mellőzni kényszerülő Debrecen ellen lép pályára. A DVSC csapatkapitányának eltiltás miatt kell kihagyja az első tavaszi fordulót,

miután a ZTE elleni mutogatásával összeszedte a szezonbeli ötödik sárga lapját.

Nem érte meg csendre inteni a hazai szurkolókat: a Loki presztízs a Nyíregyháza elleni keleti rangadó, de a vasárnapi mérkőzésnek a matematika szempontjából is nagy jelentősége van. A Debrecen 11. helyről kezdi a tavaszi idényt, egy esetleges győzelemmel azonban kettő pontra megközelíthetné Tímár Krisztián csapatát, s pontszámban a Zalaegerszeget akár be is érhetné. Bár Dzsudzsák Balázs eltiltása soha nem jön jókor – főleg egy ilyen fegyelmezetlenség miatt –, talán most hatványozottan is rosszkor kényszerül pályán kívülre.