„Nem tudtam, hogy ennyien szeretnek!” – elárulta Botka Endre, miért távozott a Fraditól

Úgy érezte, annak ellenére, hogy kevesebbet játszott Marco Rossi szövetségi kapitány bízott benne – és adott esetben érdemtelenül is helyet kapott a válogatottban. Ahhoz, hogy ez továbbra is így legyen, rendszeresen játszania kell, erre pedig Kecskeménten meglesz a lehetőség. „Megint érezni akarom, hogy fontos vagyok, szükségem van rá, hogy folyamatosan játsszak. Ezzel a lépéssel azt is próbálom éreztetni, hogy még szeretnék futballozni, van bennem még bőven, nem vagyok idős.”.

„Ha a szavamat adom, akkor az úgy is van”

Időközben azonban Jansen távozott, és a Ferencváros új edzője az egykori legendás ír támadó, Robbie Keane lett. Arra, hogy mit szólt ehhez, Botka annyit mondott, semmit, ő tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak, főleg, hogy korábban már egyeztetett vele a vezetőség. Egyébként mire a kinevezés megtörtént, már eldöntötte, hogy a Kecskeméthez igazol.