„Buta hiba” – keményen bírálta a Fradi válogatott játékosát edzője, lehet, hogy végleg elvágta magát nála (VIDEÓ)

„Buta hiba” – ez a kifejezés a szerző szerint ma, a labdarúgást is behálózó politikai korrektség korában súlyos elmarasztalásnak számít. És még azt sem lehet mondani, hogy ne lenne igaza a hollandtrénernek. Botka túl könnyen elengedte Edoziet, de eztán teljesen feleslegesen próbálta meg szerelni az angol csatárt, mert mindez a tizenhatos sarkánál történt, nem volt gólhelyzet.

De ez még messze nem a vége, hiszen

a 73. percben Botka durván odalépett Angulónak, örülhetett, hogy megúszta egy sárga lappal a dolgot. Nem meglepő, hogy Pascal Jansen három perc múlva le is cserélte a válogatott hátvédet.

Botka Endrének a mérkőzésen kevés jó megmozdulása volt, sok szabálytalanságot követett el, és mindezt két hibával tetézte.

A Magyar Nemzet szerint Botka nincs könnyű helyzetben, mert az a tavalyi idényben, Dejan Sztankovics irányítása alatt is úgy tűnt, hogy elveszítette a Cebrail Makreckisszel szemben a jobbhátvéd posztért folyó versenyt, Pascal Jansen pedig egyértelműen a lett–tunéziai játékost részesíti előnyben vele szemben.

Botka Endre a 2024/2025-ös idényben eddig az öt bajnoki mérkőzés közül két alkalommal még a keretbe sem került be, egyedül a Nyíregyháza ellen volt kezdő.

„A Bajnokok Ligája selejtezőjében a The New Saints ellen 14 percet, a Midtjylland ellen pedig egy félidőt játszott. A válogatott labdarúgót érthetően frusztrálja a mellőzöttség, s noha Marco Rossi meghívta a Nemzetek Ligája első két mérkőzésére, sőt a bosnyákok elleni jó teljesítményt nyújtott, a válogatottban sincs bérelt helye. Csavar a dologban, hogy Makreckis sérült, így elméletileg Botka előtt adott a lehetőség. A Fradi vasárnap a Puskás Akadémiát fogadja az NB I rangadóján, amely a csapat, azonban belül a jobbhátvéd életében is fontos meccs lesz. S nincs megállás, jövő csütörtökön már a Tottenham vendégeskedik a Groupama Arénában” – írja a lap.

Íme a kérdéses jelenet: