Nem a legjobb döntést hoztam meg – az Év magyar úszónője a Mandinernek

Kicsit úgy tűnik, hogy folyamatosan keresi az útját. Bernek Péter után 2023-tól Kovács Ottó az edzője. Most a helyére került minden?

Nem az az edzőről edzőre vándorló típus vagyok, sohasem voltam. Mindig kitartó voltam – egy kapcsolatban is.

Volt egy hosszú időszakom Turi Györggyel, én úgy gondoltam, hogy annak vége kellett lennie, váltanom kellett. Gyerekként, fiatal felnőttként nem a legjobb döntést hoztam meg.

Szerintem mindenki elmondhatja magáról, hogy voltak rossz döntései, vagy nem rosszak, de szükségesek. Nekem ez volt az utam, és most Kovács Ottó személyében egy olyan edző mellett vagyok, akiről tudom, bízhatok benne, az általa megtervezett edzésmunkában. Az én feladatom, hogy azokat végrehajtsam.

Az aranyérmes Késely Ajna (középen) a 200 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a 13. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Tbilisziben 2015. július 27-én / Fotó: MOB/Szalmás Péter

Akkor jó kezekben van. Korábban is mosolygósnak tűnt, de azt lehetett érezni: belül harcol. Soha nem akarta feladni az egészet?

Ha pofon is ér, nem akarom kudarcként megélni! Valamit mutat az az út, a helyzet. Bennem semmilyen negatív érzés nincsen, hogyha olyasmi történik. Persze. olyankor azért bosszankodom, és nem tagadom, mindenkinek vannak nehezebb napjai. Nekem is akadt olyan, hogy jobb lenne ez meg az, de ez csak a legmélyebb ponton lévő gondolatfoszlány. Mindez arra jó, hogy realizáljam, amúgy én jó helyen vagyok, jó az, amit csinálok. Hálát adok azért, ami körülöttem van, tehát lehetne ennél sokkal rosszabb is. Most jó, ahol vagyok!

Ha nem is pontosan ugyanazokban a versenyszámokban, de mintha átvenné a stafétát a visszavonuló Kapás Boglárkától. Ehhez képest furcsa volt olvasni, hogy nem voltak barátnők, sokkal inkább bajtársának tekintette.

Pedig így volt: bajtársak, ellenfelek, csapattársak voltunk. Úgy gondolom, sokat tanulhattam tőle, és remélem, jó ellenfele lehettem az aktív évei során.

Ott tart, hogy már ön is példakép. Tisztában van vele?

Igyekszem felnőni ehhez a feladathoz. Bízom benne, ha egyszer befejezem, kijelenthetem: jó példát mutattam a következő generációnak. Arra törekszem, hogy mindig felülmúljam önmagam.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István