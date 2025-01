Könyörögnek Kerkez Milosnak a szurkolók – Szoboszlaival üzengetnek egymásnak

A Liverpool szurkolói közül legalábbis biztosan jó páran így vannak ezzel, és a két játékos minden apró megnyilvánulásában jeleket vélnek felfedezni. Ilyet nem nehéz találni, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott játékosai, köztük Szoboszlai és Kerkez rendszeresen reagálnak egymás közösségi oldalain megjelent posztjaira. Szoboszlai Dominik a Liverpool Impswich Town elleni, többek közt az ő góljának köszönhetően 4-1-re megnyert meccsét követően egy öt szóból álló üzenetet tett közzé Instagram-oldalán, Kerkez pedig azonnal hozzászólt a bejegyzéshez.

„Motivated you my brother ❤️🙏🏻” azaz „motiváltalak tesó!” – írta a Bournemouth játékosa, ezzel valószínűleg arra utalva, hogy az előzó bajnoki fordulóban a Newcastle ellen megszerezte idei 2. gólját a Premier League-ben, ezzel védő létére utolérte az akkor még két gólos, sokkal inkább támadó szerepkörben játszó Szoboszlai Dominikot, aki most visszaelőzte. A PL-ben egyébként mindkét játékos 3 gólpasszt adott eddig ebben az idényben.