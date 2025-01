Kimondta Szoboszlai a frankót Kerkez Milosról

Szoboszlai Dominik három percben rengeteg értékes, érdekes információt osztott meg a rajongóival a Premier League hivatalos oldalának adott miniinterjújában – szúrta ki a Nemzeti Sport. A Liverpool FC 24 éves középpályása elsőként a nevelőegyesületét, a székesfehérvári Főnix Gold FC-t mutatta be röviden.

„Hároméves voltam, nem egyszerű felidézni emlékeket. Mindenki tanítgatott engem, elsőként az édesapám. Letettem néhány palackot a földre, azok között kellett cselezgetnem. Ha hibáztam, újra kellett kezdenem. Előfordult, hogy órákon keresztül csináltam. 2007-ben három apuka, köztük az enyém, kitalálta, hogy nyitni kellene egy akadémiát a szülővárosomban. Eleinte 5-6 gyerekkel indultunk, majd egyre többen lettünk. 2009-ben már tornákon vettünk részt és nyertünk” – emlékezett vissza a jelenlegi legismertebb magyar labdarúgó, aki határozottan válaszolt arra a kérdésre is, hogy ki a legjobb barátja a Premier League-játékosok közül.

A nagy sztárrá vált Szoboszlai Dominik gyakran visszatér a Főnix Gold FC-hez a gyerekek örömére

Fotó: Facebook/Főnix Gold FC

„A Bournemouth balhátvédjét választanám, Kerkez Milost.

Hasonlít rám, csak kicsivel őrültebb, mint én. De még mindig van ideje felnőni.”

Mindössze 3 év a korkülönbség – a hírek szerint hamarosan klubbeli csapattársakká is váló barátok között – Szoboszlai javára. A középpályás a tetoválások terén is „előrébb tart”. Ezúttal leleplezte legújabb, a mellkasának jobb oldalát befedő művet.

„Egy fa található itt a családom miatt. Rajtam van a születési dátumom és a mezszámaim: 14, 17, 8, 10, 13” – tudatta Szoboszlai Dominik, aki elmondta, hogy szeretné megnyerni a Liverpoollal a Bajnokok Ligáját. A beszélgetés során az étkezési szokásairól is szót ejtett. Elmondta, hogy szeret étterembe járni. Eddig egy megszokott, bevált helyre járt, most azonban már szeretne újakat is kipróbálni.

„Szeretem a szusit, nagyon odavagyok a kaviárért. Igazából nagyon szeretek mindent.”