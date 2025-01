Beindult a kampány: Bellinghamhez hasonlítják Szoboszlait, és olyat várnak tőle, amit még talán sosem tett

A Liverpool balhátvéd-problémája egyértelművé vált a 2024/2025-ös idényben – véli a klub ügyeivel foglalkozó Anfield Watch. A portál szerint a klubot 2017 óta szolgáló Andrew Robertson, a skót válogatott 30 éves csapatkapitánya az öregedés jeleit mutatja, és a klub épp ezért előbb-vagy utóbb az átigazolási piacra kell lépjen, hogy utódot keressen erre a szerepkörre.

Úgy vélik, a görög Kostas Tsimikas megbízható helyettese volt a „Robbo” becenevű skótnak, ám arra valószínűleg nem alkalmas, hogy hosszú távon átvegye a helyét. Persze a klub utánpótlásában is lennének jelöltek, például Calum Scanlon, de a Liverpool kezdőjéhez jóval nagyobb rutin kell, mint amivel ő rendelkezik. Az elmúlt időszakban több játékos nevét is emlegette a sajtó, mint a 'Pool lehetséges igazolásait, ilyen Rayan Ait-Nouri és Antonee Robinson, valamint Patrick Dorgu and Alvaro Carreras.

Az Anfield Watch szerint van egy labdarúgó, aki mindegyiküket megelőzi a Liverpool listáján, ez pedig Kerkez Milos.

A Bournemouth 21 éves magyar válogatott balhátvédje bődületes formában játszik az idényben; 3 gólpassza és két gólja van, emellett a védekezésben is kiemelkedően teljesít – a Manchester ellen például teljesen „levette a pályáról” az egyébkén jó formában lévő Diallót, de Mohamed Salah is szenvedett mellette.