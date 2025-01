Hihetetlen jelzővel illette edzője Szoboszlai Dominikot (VIDEÓ)

Gyönyörű góllal vette ki a részét a Liverpool szombati Ipswich Town elleni győzelméből Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Premier League 23. fordulójában az Anfielden rendezett mérkőzésen a 11. percben talált be, nagyjából nagyjából 18 méterről Ibrahima Konaté passzát követően. Szoboszlainak a meccsen többször is volt esélye gólszerzésre – a Liverpool 3. gólja előtt közelről a kapust találta el, a kipattanót pedig Cody Gakpo kotorta be.

A magyar labdarúgó az egész mérkőzésen kiválóan játszott, komolyan hozzájárult a csapat 4-1-es győzelméhez, amellyel a Liverpool megtartotta 6 pontos előnyét a PL mezőnyében az egy mérkőzéssel többet játszott, második Arsenallal szemben. Edzője,

Arne Slot alig győzte dicsérni Szoboszlai Dominikot, amikor a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a magyar labdarúgóról kérdezték.

Arne Slot úgy fogalmaztott, „Szerintem a csapat együtt fejlődik. A Brentford ellen 37 lövésünk volt, ami vendégcsapattól PL-rekord. Dominik is ennek a csapatnak a tagja, ezért ő is gyakrabban tud lövést elvállalni. Ez rólunk szól, minden játékosunkról, akik a szezon előrehaladtával egyre többször jó helyzetbe tudják hozni a támadóinkat. Másrészt, ha nagyítóval megvizsgáljuk Domot, a szezon kezdetén bizonyos labdákat Mónak játszott tovább, ami persze abszolút jó választás, hiszen ha valaki gólokat tud szerezni, az pontosan Mo.

Mostanában azonban Dom egyre gyakrabban hozza meg azt a döntést, hogy ő próbálkozik gólszerzéssel, és ma sikerült is neki. Örülök , mert úgy érzem, Domot kicsit alábecsülik.

Persze nem én, de nem mindig kapja meg az elismerést, pedig nagyon fontos a csapatunk számára. A munkabírása egyszerűen hi-he-tet-len. Folyamatosan a legnagyobb intenzitással fut, ez pedig létfontosságú egy olyan csapatnak, mint a miénk – amely versenyképes szeretne lenni.”.

Íme a mérkőzés összefoglalója, Szoboszlai góljával kezdve:

Az Arsenallal kétszeres bajnok, egykori angol válogatottt labdarúgót, Paul Mersont is lenyűgözte a magyar labdarúgó befejezése. Az egykori támadójátékos a Sky Sports szakkommentátoraként követte a meccset, és úgy vélte, Szoboszlai Dominik lövése egyszerűen „brilliáns” volt. Kommentátortársa, Nick Wright egyetértett vele, ám kiemelte a gólt előkészítő hátvéd, Ibrahima Konaté helyzetfelismerését, és kiváló gólpasszát is.