„Wow!” – olyat csinált Szoboszlai az edzésen, hogy mindenkinek leesett az álla (VIDEÓ)

A tribuna.com cikke szerint ezt a gólt látva senki ne lepődjön meg, hogy amennyiben többet próbálkozik, meccseken is gólt szerez. Valóban, a sarokba tartó lövés olyan erővel érkezik, hogy mindkét kapufát érintve pattant be a hálóba, és a kapus csak a szemével tudta követni. A háttérből pedig a többi labdarúgó döbbenettel vegyes csodálatot kifejező szavait lehet hallani.

A hétvégi Premier League-meccsen a magyar játékos bizonyította azt is, hogy passzolni is hihetetlen technikával képes. Egy visszafejelt labdát saját kapuja felé nézve légstoppal állított meg, majd kapásból külsővel hátrafelé ívelve indította vele Ryan Gravenberchet. A mozdulatot figyelve még edzője is ámulva fogta a fejét. Íme!

Nyitókép: Paurl Ellis/AFP