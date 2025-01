Felkészülni a magyar megszállásra: legjobbjaink elégtételt vennének Horvátországban

Visszavágni a hollandoknak!

Nagy László, a Magyar Kézilabda-szövetség elnökségi tagja elárulta, mi motoszkál a játékosok fejében a rajt előtt, és hogy mivel lenne elégedett.

„Észak-Macedónia az elmúlt években talán nem azt a kézilabdát játssza, mint 10-15 évvel ezelőtt, de biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Guinea ismeretlen, ezért alkalmazkodni kell a stílusához és legyőzni.

Hollandiával szemben pedig van törleszteni valónk. Biztos vagyok benne, hogy a mérkőzés előtt ez ott lesz a srácok fejében.

Egyértelmű, hogy szeretnénk három győzelemmel továbbjutni a középdöntőbe. Bízom benne, hogy ott lehetünk az ötödik-hatodik hely környékén, ami nagyon jó, nagyon elfogadható eredmény lenne. Örülnék, ha folytatnánk a felzárkózást a kézilabdaelithez” – utalt a három évvel ezelőtti, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság nyitányán a hollandoktól elszenvedett vereségre a csapatvezető. Most szinte hazai pályán újra farkasszemet nézhetünk velük.

Hosszú útra készülünk

A férfi és a női vonalon is bizonyító szakember, Konkoly Csaba szerint az idei vb-n a férfiak a nők decemberi bronzérméhez hasonló bravúrt érhetnek el, a sikerek inspirálóan hathatnak Chema Rodríguez csapatára is. A spanyol szakember a csoportellenfeleket elemezve elmondta,

az északmacedón együttest gyors, jól egy egyező játékosok alkotják,

a guineaiakat egyénileg jó képességűek,

míg a hollandok ellen a visszavágás a cél.

Konkoly közben már előrébb tekintett az M4 Sport honlapján, a várható továbbjutás után következő, középdöntős riválisokat vette sorra – legalábbis azt a kettőt, amelyiket nem ismerjük úgy, mint a tenyerünket. Ha a papírforma igazolódik, a két évvel ezelőtti döntős francia, az osztrák és a katari válogatott ellen léphetünk pályára Varasdon.

„Katarra igaz, ami az arab kézilabdakultúrára: folyamatosan fejlődik. Egyrészt az európai edzők, másrészt meg a nagyon motivált, utolsó pillanatig küzdő játékosaik miatt. A taktikán kívül fontos, hogy olyan lélektanuk van, mint ami például a balkáni államokat is jellemzi. Ez nagy fegyverük. Ausztria most elég nagy hullámokat csapdos, felszállóágban van. Ezt nem kell túlgondolni, de ettől függetlenül képes a meglepetésekre, egy nagyon jól és szimpatikusan küzdő csapat, amelynek az emocionális töltete ránk is veszélyes lehet.

De azt gondolom, ha eljutunk oda, már lesz annyira harcedzett a magyar csapat, hogy méltó ellenfele tudjon lenni az osztrákoknak.

Összességében úgy vélem, ez a magyar válogatott mindenkinek ellenfele lehet, akár a továbbjutásért zajló harcban is” – zárta gondolatait Konkoly Csaba.