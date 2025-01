A spanyol, aki büszke, hogy Magyarországért harcol – interjú

A hosszú ideje sérült Máthé Dominikot leszámítva a kinevezése óta talán most fordul elő először, hogy teljes csapattal vághat neki egy világeseménynek. Ebből a szempontból mennyire lesz más ez a világbajnokság?

Röviden válaszolva: teljesen más lesz. Jól emlékszem, hogy néhány éve, a részben hazai Eb-re készülve alig tudtunk edzeni, rengeteg problémával küzdöttünk, ráadásul majdnem lemaradtam a tornáról, mert a rajt előtt lebetegedtem, koronavírusos lettem. Ehhez képest most ideális körülmények között, Dominikot leszámítva pedig a teljes kerettel gyakorolhattunk, így tényleg nincs okom a panaszra. Habár lépésről lépésre, meccsről meccsre haladunk, de jelenleg tényleg azt érzem, hogy készen állunk, és csak rajtunk múlik, milyen eredményt érünk el a világbajnokságon. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a sportban, így a kézilabdában is bármi megtörténhet, de az alapvető célkitűzésünket, a negyeddöntőbe kerülést, mindenképpen teljesíteni szeretnénk. Nincs bajom azzal sem, hogy Oslóról, illetve az elődöntőről álmodozunk, de először jussunk be a legjobb nyolcba, ami azért nem lesz egy fáklyás menet.