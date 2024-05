Chema Rodríguez: Itt az idő, hogy megmutassuk a tudásunkat!

Nyitókép, fotó: MTI/Purger Tamás

***

A zágrábi eseményen először a horvát-dán-norvég közös rendezésű torna helyszíneit sorsolták ki a csapatok mellé, a mieink a magyar határtól mintegy 250 kilométerre lévő Varasdon játszhatják le a csoportmérkőzéseiket. Nem sokkal később az is kiderült: Bánhidi Bencééket nem kerülte el a szerencse, hiszen a legutóbbi vébén 8. helyen végző nemzeti csapatunknak 2025 januárjában Észak-Macedónia, Guinea és Hollandia ellen kell kiharcolnia a továbbjutást. Nem teljesíthetetlen a feladat, sőt az a cél, hogy a maximális pontszámot begyűjtve masírozzunk a középdöntőbe, ahol várhatóan az olimpiai bajnok és Eb-címvédő Franciaország mellett Ausztria és Katar ellen kell megküzdenünk azért, hogy az egyenes kieséses szakaszba jussunk.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány a következőket mondta el a sorsolás után:

– Talán most több szerencsénk volt a sorsolással, mint korábban,

hiszen vannak a mienknél erősebb csoportok is, de természetesen a célunk, hogy a saját feladatunkat megoldjuk és minél több ponttal jussunk tovább. Észak-Macedónia ellen kezdünk, az egy az egyeket jól játszó, a hét a hat ellen is ütőképes csapat kemény ellenfél lehet. Guineát nem ismerjük, nyilván ellenük is a győzelem a cél.

Hollandiával a 2022-es hazai Európa-bajnokságon elszenvedett fájó vereség óta nem találkoztunk,

itt az ideje, hogy megmutassuk ellenük a tudásunkat! A lehetséges középdöntő csoportunkkal egyelőre kár foglalkozni, de az biztos, hogy Franciaország kiemelkedik belőle. Nagyon örülök, hogy Varasdon játszhatunk, remélem, minél több magyar szurkoló előtt!”

A 2022-es budapesti Eb-n Hollandia túlságosan kemény diónak bizonyult, Lékai Mátéék meglepő vereséget szenvedtek. A vb-n lesz lehetőség a visszavágásra! Fotó: MTI/Kovács Tamás

A 2025-ös férfi kézilabda-világbajnokság csoportbeosztása

A-csoport (Herning): Németország, Csehország, Lengyelország, Svájc

B-csoport (Herning): Dánia, Olaszország, Algéria, Tunézia

C-csoport (Porec): Franciaország, Ausztria, Katar, Kuvait

D-csoport (Varasd): MAGYARORSZÁG, Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea

E-csoport (Oslo): Norvégia, Portugália, Brazília, Egyesült Államok

F-csoport (Oslo): Svédország, Spanyolország, Japán, Chile

G-csoport (Zágráb): Szlovénia, Izland, Kuba, Zöld-foki-szigetek

H-csoport (Zágráb): Egyiptom, Horvátország, Argentína, Bahrein

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései

január 15. Magyarország–Észak-Macedónia

január 17. Magyarország–Guinea

január 19. Magyarország–Hollandia