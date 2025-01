Szerbveréssel készült fel a vb-re férfi kéziválogatottunk

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A magyar férfi kézilabda-válogatott a szerb nemzeti csapattal találkozott péntek este felkészülési mérkőzésen, és bár lassan indult a meccs, de a mieink a végén magabiztosan legyőzték az ellenfelet. A szerb válogatott egy évtizede egyáltalán nem tudott nyerni a mieink ellen, és tétmeccsen még sosem győztek le minket. Mindezt persze nem azt jelenti, hogy le lehetne becsülni az ellenfelet, de azért félnivalónk sem nagyon volt a meccs előtt.

Pláne, hogy ez a meccs tényleg a felkészülést szolgálja, és szinte biztosan azért a szerb csapatot választottuk ellenfélnek, mert játékuk az egyik világbajnoki csoportellenfelünk, Észak-Macedónia stílusához hasonló.

Ehhez képest a szerbek kezdték jobban a mérkőzést, és el is mentek két gyors akciógóllal.

Épp az ellenkezője történt, mint a tegnapelőtti idegenbeli meccsen, ahol a mieink sokkal jobban kezdtek. A magyar csapat most az elején dekoncentráltnak tűnt, jó pár passzt elhibáztak a mieink, és csak az 5. percben sikerült elkezdeni a felzárkózást, ezt is egy hetesből, Imre Bence révén. Pár perccel később az egyenlítés is sikerült, de akciógólt továbbra sem szereztünk, Imre újabb büntetőt pattintott be a szerb kapus lábai között.