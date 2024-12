Gólzápor, mesterhármas, emberhátrányos egyenlítés – volt itt minden, 5-4-gyel küldte haza a Fradit a Debrecen

Nyitókép:

A kiesőjelölt Debrecen vendégeként lépett pályára az NB I-ben az Európa-ligában kiváló teljestménnyel a továbbjutás közelébe került Ferencváros labdarúgóegyüttese. Gyorsan kiderült, hogy a nemzetközi szereplés mellett a magyar bajnokságot is komolyan kell venniük, ám a Fradi mintha ezt nem érezte volna. A zöld-fehérek borzalmasan kezdték a mérkőzést – a védelem mintha a pályán sem lett volna, 16 perc alatt 3 gólt szerzett a Debrecen.

Ezt természetesen nem csökkenti a hazai együttes, és főként támadójuk, a bő negyedóra alatt mesterhármast szerző Bárány Donát érdemeit,

mert a csatár tényleg szép találatokat szerzett. Íme!

Bárány ezzel 7 gólos idén, és átvette a vezetést a góllövőlistán. A 30. percben szépített a Ferencváros, Varga Barnabás révén, neki ez volt idén a 6. gólja. A Fradinek össze kellett volna kapnia magát, de ehelyett Szalai Gábor egy perccel később Bárány lerúgásáért megkapta a 2. sárga lapot, és mehetett zuhanyozni. Ez nem a válogatott hátvéd meccse volt... Bárány Donát pedig jelezte, hogy megsérült, ezért le kellett cserélni.

Íme Szalai sárga lapot ért szabálytalansága!

A 42. percben az emberhátrány ellenére megint gólt szerzett a Ferencváros. Varga Barnabás duplázott, ezzel közelebb kerülve az egyenlítéshez. A gólszerző a félidő végén reklamálásért összeszedett egy sárga lapot. Az első játékrész végén egyenlített a Fradi – Makreckis beívelését Saldanha fejelte be.

A második játékrészben megismételte a rossz kezdést a Fradi és a jó kezdést a Debrecen. A 47. percben Dzsudzsák szép beadásából Domingues fejelt 5 méterről szép gólt Dibusz mellett. A Fradi megint mintha nem tudta volna, milyen rendezvényen szerepel.

Az 59. percben pedig még jobban elhúzott a DVSC, hiszen Brandon Domingues is ismételni tudott – a francia játékos megint Dzsudzsák passzát követően volt eredményes, 24 méterről szép lövésteresztett meg, és kissé szerencséje is volt, mivel a labda Saldanha lábán irányt változtatott, ezért lett gól.

De még itt sem volt vége, mivel a Ferencváros emberhátrányban is emberfeletti módon küzdött, és a 82. percben próbálkozásuk sikeres volt, miután Kady labdájából Cissé 5 méterről újabb gólt lőtt. A játékvezető kiosztott pár sárga lapot, kapott belőle Kady, Ben Romdahne, és Kaye is egyet-egyet. A bíró 5 percet hosszabbított, de a Ferencváros több gólt nem tudott szerezni, így a Debrecen nyert, és bár továbbra is a 11. helyen áll, picit jobb helyzetbe került a győzelemmel. A Ferencváros pedig értékes pontokat veszített, és egy meccsel kevesebbet játszva 4 pontos hátrányba került a Puskás Akadémia mögött.