Lebuktak: Brüsszel már abszolút hazai pályának tekinti Magyarországot

Mint arról korábban lapunkban is írtunk: „a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett terror­akciója amellett, hogy nemzeti tragédiát okozott az izrae­lieknek, és kiindulópontja lett az azóta is tartó közel-keleti háborúnak, katalizátorává vált egy olyan folyamatnak, amely az Európában élő zsidók életét is érzékelhetően beárnyékolja. Az izraeli–palesztin konfliktus mindig is ott lappangott valamennyi országban, ahol ugyanabban a társadalomban él egymás mellett zsidó és arab származású populáció. A közel-keleti háborúk okozta pusztítás, a sok tízezer áldozat, a helyzet okozta traumák és a felfokozott indulatok téren és időn túl minden érintett közösségben feltörnek, és mint egy utórezgés, sérüléseket, károkat okoznak Európa utcáin is.”