Ami Macronnak is fáj: új korszak kezdődött Budapesten a franciák számára

Az, hogy tolongtak a világsztárok a játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok Didier Deschamps kezdőcsapatában, egyáltalán nem túlzás: a Real Madridot, a Milant és a PSG-t két-két játékos képviselte a 11-ben, illetve az Arsenal, a Chelsea, a Liverpool, a Bayern München és a Barcelona is adott egy-egy kulcsembert. Így állt fel a csapat, amelyet többen tartalékosnak (!) minősítettek, lévén N’Golo Kanté, Kylian Mbappé és Antoine Griezmann is hiányzott. A reálos csatárt különleges „sérülése” (a BL-ben azért pályára tudott lépni), az atléticós támadót pedig a válogatottól való „visszavonulása” tartotta távol a budapesti kalandtól. Egyes, csapathoz közeli vélemények szerint Deschamps kapitány személyét kifogásolják a sztárok, ha olajra lépne a szakember, még Griezmann is reaktiválná magát.