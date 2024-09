Brüsszel nem tudta garantálni a biztonságot, Magyarország megint megoldotta

Fotó: a szerző felvételei

Izrael labdarúgó-válogatottja az utóbbi időben hazajár Magyarországra. A gárda ráadásul keresztül-kasul belakta hazánkat, múlt pénteken Debrecenben idegenben játszott, hétfő este Budapesten már hazai pályán. Előbbi alkalommal a nemzetközi klasszisoktól hemzsegő belga válogatott volt a pályaválasztó a Nemzetek Ligájában. Az A-Ligája nyitókörében a hajdúsági városban adott egymásnak randevút a két együttes, miután Brüsszel egészen szürreális módon nem tudta garantálni az izraeliek biztonságát. Igen, az EU és a NATO központjának otthont adó nyugat-európai fővárosról van szó...

Nos, hétfő este Izrael tehát a kispesti Bozsik Arénában fogadta a 2021-es Európa-bajnok olasz válogatottat. Az egész nap szemerkélő eső a kezdésre szakadni kezdett, ennek ellenére szépen kígyóztak a sorok a beléptetésnél – mondjuk ehhez az is hozzájárul, hogy 20 méteren belül kétszer is át kellett lépni egy biztonsági átvilágításon.

A kamerákkal szemközti, hosszanti oldal ugyan le volt zárva, a kispadok mögötti lelátó azonban szépen megtelt izraeli szurkolókkal. Egyikük úgy fogalmazott stábunknak, hogy azért érkezett a párjával hazánkba, mert imádja a futballt, kiváltképp a nemzeti csapatot, de igazán Budapest nyűgözte le. Egyik társa hozzátette: bő egy éve a magyar főváros az otthona, amely teljesen rabul ejtette, hosszabb távra tervez nálunk, de nem csak a civil életéről, hanem a sportághoz fűződő viszonyáról is megosztott néhány gondolatot.

A labdarúgás a szívem csücske, ez az a meccs, amelyet mindenképp látni kell!”

– fogalmazott a mindenre elszánt drukker.

A „hazai” meccseikért is nagy utat tesznek meg az izraeli fociszurkolók

Az egyik kapu mögött kaptak helyet az olasz szurkolók, akik az izraeli himnuszt szórványos füttyszóval fogadták, néhányan hátat is fordítottak a pályának, és a meccsen sem zavartak sok vizet. Időszakonként felharsant egy-egy kósza rigmus, de alapvetően a rájuk nem jellemző visszafogottsággal tekintették meg a találkozót. Szemben velük ültek a semlegesek, akik között rengeteg magyar is helyet foglalt, találkoztunk Juventus és Milan-melegítős szurkolóval is. A hangosbemondó egyébként 2090 szurkolóról tájékoztatott.

Mint ismert, pénteken egy franciák elleni 3–1-es párizsi sikerrel nyitották az NL-sorozatot az olaszok, míg Izrael a belgáktól kapott ki 3–1-re Debrecenben.

A kispesti lelátó VIP-részlegén feltűnt egy izraeli zászlóval Sallói István is, aki aktív pályafutása során évekig légióskodott a közel-keleti országban, illetve a Fradi-vezetés is tiszteletét tette Pascal Jansen vezetőedző és Leandro is a helyszínen tekintette meg a találkozót, a Liverpool friss igazolása, Federico Chiesa azonban sérülése miatt igazoltan távol maradt. Jó volt látni, ahogy az egyik olasz stábtag lelkesen szorongatott egy hatalmas Rubik-kockát, amelyet ajándékba szánt a családjának.