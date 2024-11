Imane Khelif megfenyegette az újságírót, aki azt merte róla állítani, hogy valójában férfi

Nyitókép: Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az olimpiai játékok alatt hatalmas botrányt okozott Imane Khelif algériai bokszoló menetele az aranyéremig. A sportoló többek között a magyar Hámori Lucát verve jutott az ötkarikás játékok döntőjében, amit aztán meg is nyert. Mint ismert, Khelifet tavaly kizárták a világbajnokságról a magas tesztoszteronszintje miatt, az olimpián azonban gond nélkül ringbe szállhatott a nők között. A francia Le Correspondant a hónap elején számolt be egy orvosi szakvéleményről, amely szerint Khelif férfi tulajdonságokkal rendelkezik, hiszen X és Y kromoszómái is vannak, ezt azonban az algériai sportoló tagadta.

Az olimpiai bajnok sportoló az olasz Lo Stato delle Cose című műsorában fenyegette meg a sztorit nyilvánosságra hozó újságírót, akinek azt üzente:

találkozunk a bíróságon!

A párizsi játékokon Khelif második ellenfele az olasz Angela Carini volt, aki 46 másodperccel a mérkőzés kezdete után feladta a meccset, állítása szerint ellenfele olyan erővel ütötte orrba, amilyennel előtte sosem találkozott.

Ez lehetett volna életem mérkőzése, de az életemért küzdöttem”

– mondta a meccs után a kétes nemi tulajdonságokkal rendelkező Khelif olasz ellenfele.

A hatóságok egyelőre vizsgálják a Le Correspondant birtokába jutott orvosi szakvélemény szavahihetőségét.