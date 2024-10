Rossi a hollandok elleni döntetlen után: Hetero vagyok, nem vagyok szerelmes a kiválasztottakba

Rossi a válogatási elveiről is ejtett néhány szót, de közel sem a megszokott felütéssel nyitott.

Hetero vagyok. Nincs bajom a melegekkel, de nem azért hívok meg játékosokat, mert szerelmes vagyok beléjük.

Fiola Attila is ezért került a keretbe, mert remek formában szerepel. Minden mérkőzést megnézünk a munkatársaimmal és az alapján hívom meg a játékosokat. Botka például a bosnyákok elleni találkozó óta szinte csak az Anderlecht ellen játszott, de most ismét bizonyította, hogy remekül képes pótolni Dárdait. Egyértelműen helye van a válogatottban. Dárdai egyébként izomproblémára panaszkodott, ezért döntöttünk a csere mellett” – mutatott rá a szakember, aki a nemzet csapat stábjába került Szalai Ádám szerepére is kitért.

„Szalai Ádám még egészen friss a szerepében, de rendkívül proaktív, és már néhány nap alatt nagy hatással volt a csapatra. Ahogy beszél, érződik rajta, hogy a játékosok nyelvén fogalmaz. Nemrég még a csapattársuk volt, így tisztában van a helyzetükkel. Hatalmas előny, hogy a stáb tagja, ha úgy dönt a későbbiekben, hogy edzőnek áll, támogatnunk kell.

Minden tulajdonsága és főleg a karizmája megvan ahhoz, hogy edző legyen. Ki tudja, talán ő lehet a válogatott következő szövetségi kapitánya.

Előfordulhat, de az már nem az én projektem lesz” – tekintett a jövőbe Marco Rossi.