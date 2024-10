„Van egy kis megakadás” – Dibusz Dénes a válogatottról

„A legutóbbi szezont Gula sérülése miatt én védtem végig, szóval, nem újdonság számomra a mostani helyzet, és egyébként sem nagyon szeretek a saját feladatomon kívül mással foglalkozni. Nem viheti most el semmi a fókuszt, hiszen fontos mérkőzések várnak ránk.

Peti döntése a következő négy meccset érinti, én pedig ugyanúgy készülök az előttünk álló találkozókra, mintha itt lenne velünk ő is”

– mondta a Ferencváros játékosa a molcsapat.hu-nak.

Amióta Marco Rossi átvette a csapat irányítását, voltak ugyan kisebb-nagyobb döccenők, de tulajdonképpen egy lineáris, folyamatosan felfelé mutató pályaívet tudhat maga mögött a magyar válogatott – egészen 2024-ig. Ebben az évben, főleg a németországi Európa-bajnokságon megtört valami a csapatnál. Az olasz szakember érkezése, 2018 óta talán most van a legnehezebb helyzetben a válogatott, hiszen az utóbbi hónapokban sem a játék, sem az eredmények nem jók.

„Nagyon magasra jutottunk, senki nem várt minket ilyen magasságokba. A Nemzetek Ligája A-divízióban csaknem bejutottunk a döntőbe, megnyertük az Európa-bajnoki selejtezőcsoportot és hosszú veretlenségi szériát produkáltunk az Eb előtt. Ezeket az eredményeket sok összetevőnek köszönhettük, és ha sokan azt is gondolták, hogy mostantól minden így lesz, mi tudtuk, hogy várnak ránk nehezebb időszakok is. Most ez elérkezett.

Van egy kis megakadás akár a játékunkat, akár az eredményeket nézzük, de a csapatunk nagy erénye a küzdeni tudás, úgyhogy nem aggódom.

A németek elleni összeomlást – ami ha nem is példa nélküli, de nagyon régen fordult elő utoljára velünk – jó játékkal feledtettük Bosznia ellen, ám ott meg sajnos a szerencse pártolt el tőlünk, így be kellett érnünk egy döntetlennel” – idézte fel a szeptemberben történteket Dibusz Dénes.