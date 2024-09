Miben különbözik a „Slotball” a Klopp féle rock ’n rolltól, és miként változott Szoboszlai szerepe?

Egy teljes szezont nem lehet pontosan összehasonlítani néhány mérkőzéssel, de érdekes, hogy Klopp csapata labdaszerzésben (61% vs. Slot 57%), a lövések számában (21 vs. 16), a passzmutatóban (593 vs. 545), az előrepasszok számában (189 vs. 168) és a közvetlen támadásokban (2,6 vs. 1) is előrébb tartott. Slot taktikája mentén viszont valamivel jobb a passzpontosság (88%, míg Klopp 86%), és kevesebb a lövés (8 vs. 11). Egyelőre. Hiszen azt nem árt még egyszer hangsúlyozni, hogy még a szezon elején tartunk!