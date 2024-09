Szoboszlaiék csapatkapitánya elmondta, miért bukott hazai pályán a Liverpool

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Óriási pofont kapott a Liverpool labdarúgócsapata a hétvégi Premier League fordulóban. A Vörösök hazai pályán kaptak ki 1–0-ra a Nottingham Foresttől. A vendégek Callum Hudson-Odoi 72. percben szerzett szépségdíjas tekerésével vitték el három pontot az Anfield roadról. A Pool csapatkapitánya, Virgil van Dijk természetesen csalódottan, de reálisan nyilatkozott az első PL-vereséget követően.

„Először is, ez egy nagyon kiábrándító nap volt, borzasztóan csalódottak vagyunk. Az volt a baj, hogy túl sok labdát veszítettünk a második félidőben. Az ellenfélnek is feltűnt ez, és lendületbe jöttek ettől. El kell ismerni, nagyon jól végezték a munkájukat, mi pedig nem voltunk elég jók” – nyilatkozta önkritikusan Van Dijk a klub honlapján. A csapatkapitány szerint a nemzetközi szünet nem tett jót nekik. A Liverpool focistái több kontinensen is játszanak ilyenkor, mindenki más helyről jön vissza, és máshogyan is futballoznak a válogatottjukba. De persze nem emiatt kaptak ki, nem akarja erre fogni a védő.

„Sokkal többet várunk magunktól ezen a meccsen, és a hazai vereség olyan dolog, ami nem fordulhatna el, ezt nem engedhetnénk meg, de sajnos mégis megtörtént.

Azt kell mondanom, hiába nem játszottunk jól, elég lehetőséget alakítottunk ki ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Hosszasan ki majd elemeznünk ezt a meccset, de így elsőre úgy láttam, hogy túl sokat rohantunk, túl gyorsan beívelgettük a labdát a tizenhatosra, vagy túlkombináltuk a támadásainkat. Önvizsgálatot kell végeznünk, hogy a jövőben ilyesmi ne forduljon elő velünk. Tragédia persze nem történt, de ha el akarjuk érni a céljainkat, akkor ilyesmi nem törtéhet meg ismét hazai pályán” – mondta a holland válogatott játékos.

Azonban sok idejük nincs keseregni Szoboszlai Dominikéknak, kedden este már elkezdődik a Bajnokok Ligája őszi szakasza. A Liverpool az AC Milan ellen lép pályára a San Siróban.