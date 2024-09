Indul a megújult Bajnokok Ligája, de érti valaki a lebonyolítást? És ki tudja majd nézni Magyarországon?

Kevesebb alibi és osztálykülönbség?

Érthető a szándék, hogy az összesített táblázaton elfoglalt helyezés miatt minden mérkőzésnek, pontnak, gólnak jelentősége legyen, s ne forduljon elő, hogy már biztos továbbjutó csapatok akár két mérkőzést is tét nélkül tudjanak le. Persze az új formátum esetében is biztosan lesznek olyan „nyeregben lévők”, akik taktikázhatnak vagy könnyedébben vehetnek egy-egy ellenfelet. A nagy klubok – amelyek labdarúgóinak többsége a nemzeti válogatottakban is szerepel – vélhetően élni fognak a „sorcsere” lehetőségével, legalábbis okosan gazdálkodnak majd az erőforrásaikkal. Ezen elv mentén például nagyot csalódhatnak a zágrábi Dinamo-drukkerek, ha az AC Milan legjobbjai a horvát főváros helyett Olaszországban maradnak, hiába várják Brestbe a Real Madrid, Gironába az Arsenal sztárjait. Másrészt maradva a címvédő Realnál, a sorsolását elnézve nem biztos, hogy nagyobb erőkifejtésre kényszerül, mint a korábbi négycsapatos csoportkörben, legfeljebb több mérkőzést kell lejátszania (Stuttgart, Lille, Dortmund, Milan, Liverpool, Atalanta, Salzburg, Brest).

Stream-áradat, fizetős szolgáltatás

Azon is lehetne elmélkedni, kell-e a szurkolóknak még több meccs – akár a stadionokban, akár a képernyők előtt. Persze hiába a bővülő kínálat, sokaknak kevesebb jut majd. Az elmúlt évekkel ellentétben ugyanis nem a közszolgálati médiaóriás szerezte meg a közvetítési jogokat Magyarországon. Ennek a levét a BL iránt érdeklődők isszák meg! Az eddig ingyenesen láthatták a nézők a meccsdömpinget korlátozás nélkül az M4Sporton és még a párhuzamosan sugárzó másik kereskedelmi adó csatornáin is, ezentúl zsebbe kell nyúlniuk azoknak, akik nem szeretnének kimaradni a jóból.

Az RTL stream-szolgáltatására külön kell előfizetni, ott aztán magyar kommentárral minden (is) látható lesz. A hagyományos televíziós platformon azonban elvétve tesznek közkinccsé nagy meccseket.

Az első fordulóban – az rtlplusz.hu szerint – mindössze Szoboszlai Dominikék olaszországi fellépése, az AC Milan – Liverpool klasszikus újabb felvonása (RTL HÁROM) kerül adásba, illetve a késő esti napi összefoglalók. Kizárólag a „kiváltságosok”, külön előfizetők élvezhetik a Real Madrid hazai nyitó meccsét a Stuttgart ellenében, a Manchester City – Internazionale rangadót vagy a Gulácsi Péter és Willi Orbán fémjelezte RB Leipzig madridi vendégjátékát az Atletico katlanjában.